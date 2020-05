Jurassic World, c'era un altro Dinosauro ibrido nel primo film: lo rivela un concept art

In attesa che possano riprendere regolarmente le riprese di Jurassic World: Dominion scritto e diretto da Colin Trevorrow, arriva oggi online un nuovo concept art del primo capitolo del franchise sequel di Jurassic Park che mostra l'esistenza di secondo dinosauro ibrido oltre al pericoloso Indominus Rex.

Non stiamo però parando di un Dinosauro carnivoro come era anche l'Indoraptor di Jurassic World: Il Regno Distrutto, perché gli scienziati di Isla Nublar avevano creato anche ibridi erbivori come appunto questo Stegoceratops, un evidente incrocio tra un Stegosauro e un Triceratopo, con una pelle molto scura, due corna e delle chiazze gialle a ricoprirne tutto il corpo.



Ce lo mostra il concept artist Ian Joyner tramite il suo profilo Instagram, pubblicando proprio un'immagine dedicata a questo ibrido poi tagliato dal cut cinematografico. Curioso come lo Stegoceratops fosse comunque stato presentato alla Toy Fair del 2015 sotto forma di giocattolo ufficiale del film, parte del merchandising.



Scrive Joyner in didascalia: "Stegoceratops! Un dinosauro ibrido di Jurassic World finito solo nel gioco per cellulari. Mi mostro qui alcuni primi sviluppi che avevamo curato per il film". La sua assenza nel lungometraggio è forse giustificata dalla narrazione, e mostrarlo anche per pochi istanti non avrebbe aiutato forse lo spettatore a empatizzare con lui, guardando anche al piccolo stegoceratopo alle sue spalle nell'immagine.



Vi lasciamo alla recensione di Jurassic World: Il Regno Distrutto.