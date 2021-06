Jurassic World e... Fast & Furious? Ecco come andrebbe il folle crossover per Chris Pratt

Quale assurdo crossover cinematografico sarebbe davvero imperdibile, e perché proprio quello tra Jurassic World e Fast & Furious? Ce lo spiega Chris Pratt.

Sono tante le opere cinematografiche e televisive ad avere personaggi, storie e ambientazioni che ben si abbinano con quelle di altri universi di fantasia. Basta pensare a quanti potenziali crossover potrebbe prestarsi, ad esempio, il Wizarding World di Harry Potter, che male certo non starebbe con serie tv come Merlin o The Umbrella Academy giusto per dirne un paio.

Ma perché, a questo punto, fermarsi qui con l'immaginazione? Michelle Rodriguez infatti è andata parecchio oltre, e in una recente intervista per promuovere il nuovo film di Fast & Furious ha ipotizzato un crossover tra la saga automobilistica e... Jurassic World.

E, neanche a dirlo, a Chris Pratt è subito andata a genio l'idea.

"Oh, questa è la prima volta che la sento! Sì, dai, facciamolo! Suona così bene... Perché, se c'è qualcosa con cui i T-Rex non possono scherzare, quella è la Famiglia!" ha affermato ridendo quando gli è stata comunicata la cosa, e con l'aiuto della co-star del film Amazon La Guerra di Domani Edwin Hodge ha anche immaginato un possibile scenario "Immagino già Blue [il dinosauro] che guida una Camaro... 'Dannazione, gli hanno insegnato a guidare!'. 'Dom, vieni qui!'. Sarebbe fantastico, adorerei lavorare con Vin".

E visto che abbiamo già delle star de I Guardiani della Galassia, perché non buttare anche quello nella mischia? Chissà cosa ne verrebbe fuori...

F9 uscirà al cinema il 18 agosto 2021 mentre Jurassic World arriverà nelle sale a giugno 2022.