Jurassic World: Domnion, ecco Chris Pratt e dei piccoli dinosauri nelle nuove foto dal set

Arrivano dal New York Times le nuove foto dal set di Jurassic World: Dominion, nuovo capitolo dell'amato franchise Universal le cui riprese sono ripartire a pieno regime da oltre un mese.

La prima foto, come potete vedere in calce alla notizia, mostra un microfonista durante le riprese di una scena con quelli che sembrano Chris Pratt e DeWanda Wise all'interno di una foresta. Nella seconda vediamo invece gli animatronic di alcuni piccoli dinosauri, mentre l'ultima offre uno sguardo alle precauzioni adottate dalla produzione in base ai protocolli forniti dal governo britannico.

"Fino ad ora, gli attori non erano davvero inclusi nella preparazione" ha dichiarato Bryce Dallas Howard, di ritorno nel cast insieme a Chris Pratt, durante un'intervista telefonica con il giornale. "Ma per salire sull'areo, abbiamo dovuto imparare a fondo tutti le misure, chi era coinvolto e ascoltare le seconde e terze opinioni. Siamo le cavie che stanno facendo il salto." Stando al Times, il manuale di sicurezza è composto da ben 107 pagine.

In arrivo nelle sale a giugno 2021, il film vedrà anche il ritorno dei volti storici di Jurassic Park: Sam Neil, Laura Dern e Jeff Glodlbum. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle anticipazioni sul ritorno nell'Isola di Sorna condivise dal regista Colin Trevorrow nei giorni scorsi. Intanto, hanno raggiunto il set anche Sam Neil e Laura Dern.