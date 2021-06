Jurassic World: Domion, c'è il primo video ufficiale! Ecco l'anteprima del prologo

In attesa di mostrarlo al pubblico americano insieme all'uscita di Fast & Furious 9, Universal Pictures ha diffuso in rete una breve anteprima del prologo di Jurassic World: Dominion che verrà proiettato nelle sale a partire dal 25 giugno insieme al nuovo capitolo della saga con Vin Diesel.

Il filmato, che potete trovare in calce alla notizia, mostra quello che è a tutti gli effetti il primo footage ufficiale della pellicola, di cui abbiamo già avuto un assaggio con la prima immagine di Jurassic World: Dominion pubblicata nelle scorse settimane.

A giudicare dalle descrizioni emerse in rete nei giorni scorsi, le scene mostrate in questa anteprima dovrebbero appartenere ad un flashback ambientato nel Periodo Cretaceo, in cui vedremo i Dinosauri muoversi a branchi e pacificamente come ipotizzato nel primo capitolo dalla Dottoressa Ellie Sattler e dal Dottor Alan Grant.

Come rivelato di recente dal regista Colin Trevorrow, inoltre, nel prologo sarà presente anche una scena che mostrerà l'attacco visto nel cortometraggio ufficiale Battle at Big Rock visto dalla prospettiva di un testimone esterno, oltre che un Gallimimo che scorrazza a piede libero per un quartiere.

Che ve ne pare di questo primo video? Fatecelo sapere nei commenti. In attesa che Universal diffonda il filmato integrale anche in rete, vi ricordiamo che l'uscita di Jurassic World: Dominion è fissata al 10 giugno 2022.