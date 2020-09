Jurassic World: Dominion, Jeff Goldblum e Sam Neill celebrano la reunion con un duetto

Jeff Goldblum e Sam Neill sono tornati a collaborare per le riprese di Jurassic World: Dominion, nuovo capitolo della saga che vedrà anche il ritorno di Laura Dern, e sembra che i due si stiano divertendo molto in reciproca compagnia.

Come potete vedere in calce all'articolo, Sam Neill ha infatti condiviso un video in cui lui e Jeff Goldblum improvvisano un duetto al pianoforte dedicato alla reunion del cast storico, sulle note di "I Remember" You di Doris Day. A quanto pare, 27 anni dopo l'uscita del primo Jurassic Park i due attori sono ancora in ottimi rapporti.

Oltre al trio del film originale, Jurassic World: Dominion vedrà il ritorno dei protagonisti Chris Pratt e Dallas Bryce Howard, per un'uscita prevista nelle sale a giugno 2021. Scritto e diretto da Colin Trevorrow, regista del primo Jurassic World e autore del corto Battle at Big Rock, il film esplorerà il primo incontro tra gli umani e i dinosauri in libertà dopo gli eventi de Il regno distrutto.

La produzione del film è ripartita lo scorso agosto con le nuove misure di sicurezza previste per le riprese in Regno Unito. Stando ai vari report, Universal Pictures ha aumentato il budget di ben 9 milioni di dollari proprio per garantire la sicurezza necessaria per cast e troupe.