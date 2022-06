Jurassic World Dominion vola al box office con le anteprime negli Stati Uniti

Il terzo capitolo della nuova trilogia di Jurassic Park ha incassato 18 milioni di dollari al botteghino notturno in anteprima, creando grandi aspettative per il fine settimana di apertura nonostante le scarse recensioni.

Infatti, Jurassic Wolrd Dominion ha il punteggio più basso del franchise su Rotten Tomatoes, ma dovrebbe comunque incassare fino a 125 milioni di dollari al botteghino statunitense ed essere rilasciato in 4.600 sale questo fine settimana.

Ciò segnerebbe un calo nella serie (Jurassic World ha incassato $ 208 milioni nel suo weekend di apertura e Jurassic World: Fallen Kingdom ha ottenuto $ 150 milioni), ma $ 125 milioni rimangono comunque un numero enorme per quasi tutti i franchise, quindi non ci sarà nessun problema per Universal. I numeri globali saranno però più difficili da gestire rispetto a quelli statunitensi, dal momento che il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World Il Dominio, non verrà proiettato in Russia e i numeri al botteghino cinese sono calati dall'inizio della pandemia, specialmente per i film internazionali.

Il cast della pellicola, uscita pochi giorni fa nelle sale italiane, sarà composto da Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, star di Jurassic World, mentre riporterà in scena ex personaggi del franchise come Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill.

Per salutarvi, vi lasciamo con la nostra intervista esclusiva a Chris Prat e Jeff Goldblum di Jurassic World Il Dominio.