Jurassic World: Dominion ha già vinto un premio, incredibile ma vero!

Sebbene manchino ancora due anni alla sua uscita nelle sale di tutto il mondo, Jurassic World: Dominion nei giorni scorsi ha ritirato il suo primo premio ufficiale: l'incredibile vicenda è stata riportata da Variety e fa riferimento ai Production Guild of Great Britain Innovation Awards.

In sostanza l'industria cinematografica britannica questa settimana ha premiato i lavoratori dietro le quinte dei film, e Jurassic World: Dominion era candidato essendo stato il primo grande film in studio a tornare al lavoro quest'anno dopo le chiusure dei set causate dalla pandemia. Pertanto, il film diretto da Colin Trevorrow è stato insignito del PGGB Innovation Award per i suoi straordinari contributi alla creazione di protocolli di sicurezza e per aver dato lavoro ai tantissimi membri della gigantesca troupe del Regno Unito.

La British Film Commission ha dichiarato: "Il team di Jurassic World: Dominion è stato un vero pioniere. Tutte le industrie cinematografiche del mondo stavano attendendo l'attuazione dei protocolli COVID-19, ma le esperienze accumulate da questa troupe in tempo reale sono state preziose per aiutare a informare e perfezionare le linee guida sulla sicurezza COVID del settore. Il loro lavoro ha aperto la strada ad altre importanti produzioni e il team merita pienamente questo riconoscimento speciale."

Come riporta Variety, il premio è andato a Jurassic World: Dominion perché ha dato lavoro a oltre 1.000 addetti alla produzione, utilizzando le famose 'bolle' per evitare la diffusione dei contagi ed eseguendo oltre 40mila tamponi entro la fine delle riprese.