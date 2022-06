Jurassic World Dominion: uscito il CinemaScore, il punteggio del pubblico è altissimo

Era da tempo che non si leggevano stroncature come quelle che hanno colpito Jurassic World: Dominion, considerato dalla critica il capitolo peggiore di tutta la saga. Il pubblico invece non si è limitato a farlo schizzare al botteghino, cosa prevedibile, ma gli ha anche assegnato un punteggio CinemaScore impensabile.

Non era iniziato nel migliore dei modi l’ultimo viaggio – almeno per ora – della saga sui dinosauri creata da Steven Spielberg nel lontano 1993. Prima l’assenza di Chris Pratt alle premère di Jurassic World Dominion per motivi familiari. Poi una trattamento inclemente – ma complessivamente giustificabile – da parte della critica, che al momento della scrittura di questo articolo ha ulteriormente ridimensionato il punteggio di Rotten Tomatoes con le sue recensioni negative. Da che questo nuovo capitolo aveva debuttato già come il peggiore del franchise con una percentuale del 39%, ormai il punteggio su Rotten Tomatoes è sceso addirittura al 30%. Gli è secondo solo Fallen Kingdom con il 47%.

Per quanto riguarda il pubblico invece, era chiaro che le previsioni al botteghino di Jurassic World Dominion fossero particolarmente incoraggianti, poiché reunion di queste dimensioni vengono viste in ogni caso, contro il parere della critica – che, teoricamente, nella sua funzione più ancestrale, dovrebbe proprio dissuadere gli spettatori dal vedere certi film e incoraggiarli a recuperarne altri. Ma botteghino e recensioni del pubblico sono cose molto diverse, come dimostra il caso impensabile della Top 10 Netflix in cui, in cima alla classifica per visualizzazioni, è finito un film con un 20% del pubblico su Rotten Tomatoes.

Con Dominion invece, il pubblico è stato più che generoso, quasi soddisfatto da quel caos e quella densità narrativa che (colpevole anche la reunion di star di Jurassic Park), per molti critici, costituisce l’imperdonabile tallone d’achille nel film. Con un 79% di recensioni di pubblico su Rotten Tomatoes, il film aspettava solo il punteggio del CinemaScore ottenuto sondando i primi spettatori in sala. E quel punteggio non solo è alto in termini assoluti, ma è anche pressoché equivalente ai precedenti due capitolo. Dominion ottiene infatti una strabiliante A- equivalente a quella di Fallen Kingdom e di poco infeririore alla A del primo Jurassic World. Se l’avete visto, voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!