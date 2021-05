Jurassic World: Dominion, il primo trailer arriverà 'prima di quanto vi aspettiate'

La campagna promozionale di Jurassic World: Dominion potrebbe iniziare molto presto. Lo ha rivelato il regista Colin Trevorrow in una recente intervista rilasciata in vista della terza stagione di Jurassic Wolrd: Nuove avventure, durante la quale ha stuzzicato i fan sull'arrivo del primo trailer ufficiale.

"Uscirà prima di quanto pensiate. Non posso ancora parlarne, ma abbiamo in programma qualcosa di divertente che ha a che fare con il ritorno delle persone al cinema" ha dichiarato Trevorrow, di ritorno alla regia della saga dopo aver diretto il primo Jurassic World.

Il film sarà ambientato immediatamente dopo gli eventi di Jurassic World: Il regno distrutto, con la tecnologia per creare dinosauri liberamente disponibile sul mercato e diverse creature fuggite dalla tenuta di Lockwood nel nord della California che sono pronte a prendersi il posto che gli spetta nel mondo. Secondo le anticipazioni, Dominion racconterà una società nella quale umani e dinosauri tentano di coesistere in un mondo in cui il ritorno di questi ultimi sta rapidamente prendendo il sopravvento.

Vi ricordiamo che Jurassic World: Dominion, in arrivo nelle sale a giugno 2022, vedrà nel cast i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard insieme al trio storico di Jurassic Park formato da Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill. Nel frattempo, Pratt è apparso al fianco di Omar Sy in una foto ufficiale dal set di Jurassic World: Dominion.