Jurassic World: Dominion, tira un'aria a dir poco gelata nella nuova foto dal set!

Già nelle scorse settimane si era parlata di una possibile ambientazione innevata per Jurassic World: Dominion, terzo capitolo della saga sequel di Jurassic Park e settimo episodio dell'intero franchise, e adesso una nuova foto dal set sembrerebbe averla definitivamente confermata.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, il Sun è riuscito ad accaparrarsi uno scatto areo del set del film di Colin Trevorrow, le cui riprese sono ricominciate nei giorni scorsi dopo il blocco delle produzioni imposto dal lockdown: nell'immagine è visibile un enorme paesaggio artico in allestimento sul set, e in mezzo a questa tundra artificiale si intravede anche quello che sembrerebbe essere una sorta di velivolo abbattuto.

In precedenza, l'ambientazione innevata era già stata promessa nelle prime foto della produzione, ma vederla su così vasta scala tutt'altro paio di maniche. La produzione di Dominion era stata chiusa a marzo scorso, ma il blocco dei lavori per Trevorrow è stata una sorta di benedizione in quanto in questi mesi ha potuto continuare a lavorare al film da casa: "Per molti di noi Dominion è la più grande sfida creativa della nostra vita, già prima del blocco", ha condiviso il regista in un'intervista all'inizio di questo mese. “Quindi in un certo senso il nuovo programma delle riprese ha agito a nostro favore: avevamo già effettuato quattro settimane di riprese, ed erano state per lo più sequenze con dinosauri. La pausa ci ha permesso di lavorare sui VFX senza la pressione di una scadenza incombente."

Dominion vedrà il ritorno di Bryce Dallas Howard e Chris Pratt, che saranno affiancate dalle star del franchise originale Sam Neil, Laura Dern e Jeff Goldblum. Per altri approfondimenti guardate che livido osceno ha collezionato Bruce Dallas Howard in questi giorni a causa di uno stunt!