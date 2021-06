Jurassic World: Dominion sarà un thriller alla James Bond secondo Colin Trevorrow

Nonostante manchi ancora più di un anno all'arrivo nelle sale di Jurassic World: Dominion, Colin Trevorrow è tornato a parlare ampiamente del suo ritorno alla regia della saga dopo averne diretto il primo capitolo che ha avuto successo nel rilanciare il franchise creato negli anni '90 da Steven Spielberg. Ecco a cosa si è ispirato.

Dopo aver visto il primo poster ufficiale di Jurassic World: Dominion siamo in attesa del primo trailer mentre sappiamo che un'anteprima estesa del film sarà allegata alle copie IMAX di Fast & Furious 9 in arrivo nelle sale questa estate. Nel corso di un'intervista a Collider, Colin Trevorrow ha parlato delle ispirazioni principali per Dominion, definendolo uno "thriller scientifico".

"Immagino non sia un segreto che abbiamo girato in Regno Unito, alla British Columbia. Abbiamo girato anche a Malta, e queste rappresenteranno le nostre location. Ce n'è anche un'altra molto imponente che non voglio ancora rivelare. Ma ci sono tutti gli ambienti che vi potete immaginare, ecologici, fisici a cui potete pensare sono rappresentati nel film, perché si tratta di un'avventura dal respiro globale. E' un po' come la saga di Jason Bourne e James Bond, c'è un po' di spy movie. Spy movie, un thriller scientifico con i dinosauri".

In merito all'arrivo del primo trailer di Jurassic World: Dominion, Trrevorrow aveva detto: "Uscirà prima di quanto pensiate. Non posso ancora parlarne, ma abbiamo in programma qualcosa di divertente che ha a che fare con il ritorno delle persone al cinema" aveva dichiarato Trevorrow, di ritorno alla regia della saga dopo aver diretto il primo Jurassic World.

Il film arriverà al cinema nel giugno 2022, e vedrà un cast composto da tre veterani del franchise di Jurassic Park come Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neil insieme ai protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Stando alle anticipazioni trapelate finora, Jurassic World: Dominion racconterà una società nella quale umani e dinosauri tentano di coesistere in un mondo in cui il ritorno di questi ultimi sta rapidamente prendendo il sopravvento.