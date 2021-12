Jurassic World: Dominion, Steven Spielberg si è emozionato per il ritorno del cast storico

In quello che promette di essere il capitolo in stile team Avengers di Jurassic World, il prossimo film del franchise Dominion chiuderà la trilogia sequel riportando insieme sullo schermo il trio del cast di Jurassic Park del 1993. E qualcuno di illustre si è realmente emozionato nel rivederli tutti insieme sul set a distanza di quasi trent'anni.

Sam Neill e Laura Dern tornano nei panni di Alan Grant e Ellie Sattler, dopo l'ultima apparizione in Jurassic Park III nel 2001, con Jeff Goldblum di nuovo nel ruolo di Ian Malcolm dopo il cameo in Jurassic World: Il regno distrutto, uscito nelle sale nel 2018.



E non sono solo i fan ad essersi emozionati alla notizia. Colin Trevorrow ha dichiarato a Empire di aver mostrato a Steven Spielberg una foto dei tre attori mentre lavoravano a Dominion e il regista si è 'molto emozionato' nel vedere i suoi vecchi amici e colleghi riuniti.

"Il momento in cui si ripresentano per la prima volta tutti insieme sono stipati in una jeep. Ho scattato una foto e l'ho inviata a Steven [Spielberg]. Si è emozionato molto. Credo che nemmeno lui fosse preparato a quanto sarebbe stato commovente vedere tutti quei personaggi e quelle persone che ama, avere un aspetto incredibile e vivere un'avventura insieme" ha dichiarato Trevorrow, che pochi giorni fa ha svelato il villain di Dominion.



Grazie alle parole del regista ora sappiamo cosa aspettarci quando i tre incontreranno per la prima volta Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard). Il dettaglio della jeep potrebbe riferirsi a quando attraversarono per la prima volta il parco proprio a bordo di un'auto di quel tipo. Chissà se Malcolm farà ancora il discorso sulla teoria del caos. La buona notizia è che il trio non si limiterà ad un semplice cameo ma avrà un ruolo maggiormente centrale nel film.



Scoprite tutte le rivelazioni del prologo di Jurassic World Dominion.