Jurassic World Dominion, la star DeWanda Wise: 'ho pianto per Steven Spielberg'

Jurassic World: Dominion è il capitolo conclusivo della trilogia di Jurassic World e del franchise iniziato con Jurassic Park di Steven Spielberg del 1993, basato sull'omonimo bestseller di Michael Crichton.

Il film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, riunisce anche i cast di entrambe le trilogie, tra cui Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. DeWanda Wise, che è una nuova arrivata della serie, ha parlato recentemente con Entertainment Weekly della sua audizione, del regime di allenamento e di Steven Spielberg.

“Colin Trevorrow (il produttore esecutivo) era tipo, 'Steven Spielberg ha firmato per te' e io ho pianto”, ha detto la Wise con una risata. “Poi ho letto la sceneggiatura nell'ottobre del 2019 e ho pianto di nuovo. E probabilmente piangerò dopo che avremo finito di parlare oggi. MI viene molto da piangere. Tante lacrime di gratitudine”.

Per prepararsi al film, l'attrice si è allenata ogni giorno per mettersi in forma per il ruolo: "Guardo questi film da anni e volevo solo rappresentare un corpo tipo Serena Williams in questo spazio, qualcuno che fosse capace e pronto."

Per concludere, vi lasciamo con le parole del regista Colin Trevorrow, che ha parlato del futuro del franchise e di un possibile reboot della saga dopo Jurassic World Dominion.