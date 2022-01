Jurassic World: Dominion, la sciatrice Mikaela Shiffrin protagonista del primo spot

Sfortunatamente non è ancora stato pubblicato un trailer del film Jurassic World : Dominion ma la NBC Universal ha pubblicato il primo spot televisivo che andrà in onda durante le Olimpiadi invernali ed è naturalmente a tema per l'evento dato che vede protagonista la sciatrice Mikaela Shiffrin.

Nello spot, che potete vedere qui sopra, Shiffrin sta sciando sulle piste quando si trova improvvisamente faccia a faccia con due dei dinosauri più iconici dell'intero franchise. Come i fan ricorderanno, Jurassic World: Fallen Kingdom del 2018 ci ha lasciato con i dinosauri che vagavano per le lande selvagge delle Americhe, negli oceani e apparentemente ovunque nel mondo. Il prologo di Jurassic World: Dominion è stato pubblicato qualche mese fa e mostrava un T-Rex intento a seminare il panico in un cinema drive-in.

"Questo è il film che stavo aspettando di girare dall'inizio", ha detto il regista Colin Trevorrow a Collider. "È quello su cui abbiamo costruito gli ultimi due film. Faceva davvero parte di una storia più ampia e penso che le persone stiano sottovalutando la dimensione e l'importanza dei personaggi di Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum in questo film." Anche Steven Spielberg ha parlato di Jurassic World: Dominion dicendosi emozionato per il ritorno del cast originale.



Jurassic World: Dominion dovrebbe uscire nelle sale il 10 giugno 2022 a meno di ulteriori rinvii dovuti alla pandemia. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo spot.