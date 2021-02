Jurassic World: Dominion, Sam Neill esagerato: 'Abbiamo girato un film da sei ore!'

Nel corso di una recente intervista Sam Neill, attore simbolo della saga di Jurassic Park che tornerà nei panni di Alan Grant in Jurassic World: Dominion, ha rivelato qualche nuova informazione sul sesto film del franchise.

"Sarà un grande film. Il regista Colin Trevorrow ha quel senso infantile di meraviglia, giocosità e inventiva che ha Steven Spielberg. Abbiamo davvero girato un film di sei ore. Eravamo tutti molto entusiasti ... Speriamo che ci saranno migliaia di grandi cinema pronti per riceverlo perché si tratta di un film davvero grande pensato per un grande pubblico", ha detto Sam Neill.

Certo questo non vuol dire che il film, alla fine, durerà sei ore. Ma significa che, durante le riprese, Colin Trevorrow ha girato tantissimi filmati, che ovviamente saranno ridotti ad una durata più umana. Per quanto riguarda Alan Grant, Neill ha promesso che ritroveremo lo stesso personaggio ma in un mondo diverso.

"Stesso personaggio ma mondo diverso, tempi diversi. Il dottor Grant e il dottor Sattler non si vedono da un po', quindi vedrete come andrà a finire." Come menzionato da Sam Neill, Grant si riunirà con la Ellie Satter di Laura Dern, ma anche con Jeff Goldblum che riprenderà anche il suo ruolo di Ian Malcolm. Sarà la prima volta che tutti e tre gli attori torneranno insieme dai tempi dell'originale Jurassic Park. Ovviamente nel cast torneranno anche Chris Pratt nei panni di Owen Grady e Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing.

Per altre letture: