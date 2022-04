Jurassic World: Dominion, Sam Neill: 'Ecco cos'ha questa saga che nella nostra mancava'

Mentre attendiamo l'arrivo di Jurassic World: Dominion al cinema, il cast è impegnato con il tour promozionale del film, e in una recente intervista Sam Neill ha notato una differenza non da poco rispetto alla saga originale...

L'attore interprete del paleontologo Alan Grant nella saga di Jurassic Park, e che riprenderà il ruolo nel film diretto da Colin Trevorrow, ha rivelato ai microfoni di Fandango che c'è qualcosa che mancava alla trilogia originale di cui invece è dotata quella sequel.

"Chris Pratt è un vero action hero, ed è qualcosa che non avevamo mai fatto se ci pensate. Voglio dire, la verità è che siamo tutti dei nerd in situazioni poco piacevoli" ha notato "Pratt è fantastico. Non ho mai davvero pensato pensato a cosa serva per essere un action hero, ma ci vogliono tutta una serie di abilità che non avevo mai considerato. Lo trovo incredibile!"

E quando il collega Jeff Goldblum ha provato a commentare, lui ha subito aggiunto: "Jeff Goldblum è un grande action hero, ma Pratt è su un altro livello ok?".

Al che Goldblum ha risposto: "Anche tu lo sei però, e potresti non esserne consapevole, ma sei non solo eroico per la tua integrità genuina e la tua magnificenza, ma anche un vero uomo della terra. Dovreste vederlo in una fattoria con gli animali. È un esemplare della specie!".

Jurassic World: Dominion arriverà nelle sale il prossimo giugno.