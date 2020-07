Jurassic World: Dominion, Sam Neill assicura:'Ci saranno tante urla!'

La star di Jurassic World: Dominion, Sam Neill, ha assicurato che anche in questo nuovo capitolo del franchise iniziato nel 1993 con Jurassic Park, non mancheranno le urla di terrore. L'attore neozelandese ha parlato del film in un'intervista al Guardian, creando ulteriore curiosità intorno alla pellicola diretta da Colin Trevorrow.

"Bella domanda [sul perchè è tornato ad interpretare Alan Grant]. Non posso rivelare nulla, ma diciamo che un vero dinosauro rappresenta un'opportunità succulenta per chi ha dedicato la sua vita a loro. Ci saranno urla, questo è certo" ha confessato Neill.

L'attore ha intrattenuto i fan sui social durante la quarantena:"Se alleggerisco due o tre anime in difficoltà è una buona cosa. Sono stato su Twitter per alcuni anni ma è diventato così tossico [...]".

Pochi giorni fa il Sun aveva dato la notizia della sospensione della produzione di Jurassic World: Dominion per un caso di Coronavirus. Universal aveva smentito la notizia e ora anche Colin Trevorrow ha voluto ringraziare il giornale britannico per aver modificato in seguito la notizia:"Grazie al Sun per aver corretto la notizia imprecisa sulla nostra produzione. Il nostro cast e la nostra troupe duramente al lavoro apprezzeranno la vostra integrità".

Il cast di Jurassic World: Dominion vede il ritorno di Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady e Bryce Dallas Howard in quello di Claire Dearing.

Insieme a loro i membri storici del franchise come Sam Neill nel ruolo di Alan Grant, Laura Dern in quello di Ellie Sattler e Jeff Goldblum nei panni di Ian Malcolm.

Il lockdown ha aiutato la produzione di Jurassic World: Dominion, concedendo maggior tempo per la lavorazione.