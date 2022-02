Jurassic World Dominion, Sam Neill approva il cast: 'Chris e Bryce sono adorabili'

Sam Neill ha dato la sua benedizione alle nuove generazioni: di ritorno in Jurassic World Dominion a 21 anni dal non troppo entusiasmante Jurassic Park 3, l'attore si è detto assolutamente soddisfatto dell'esperienza vissuta sul set, spendendo anche parole d'elogio per i nuovi protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Nel primo trailer ufficiale di Jurassic World Dominion abbiamo avuto la conferma del ritorno, oltre che di Neill, anche di Jeff Goldblum (già apparso nel precedente capitolo del franchise) e di Laura Dern, ferma come la sua co-star a Jurassic Park 3: "Sono stato felice di farlo per numerose ragioni. In primo luogo per rivedere i miei vecchi amici Laura e Jeff. Eravamo nel bel mezzo della pandemia, quindi ci siamo ritrovati rinchiusi in questo hotel in quest'idilliaca campagna inglese, ce la siamo passata bene" ha spiegato l'attore di Alan Grant.

Neill ha poi proseguito: "Mi è piaciuto molto il nuovo cast. Bryce [Dallas Howard] e Chris [Pratt] sono davvero adorabili. Il fatto di esser messi in difficoltà dal COVID ci ha fatto sentire come se stessimo compiendo noi stessi una vera impresa, e questo ci ha avvicinati più che mai". E voi, siete d'accordo con le parole di Sam Neill? Fatecelo sapere nei commenti! LEGO, intanto, ha già annunciato nuovi set per Jurassic World Dominion.