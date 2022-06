Jurassic World Dominion, Sam Neill ammette: 'Non ero convinto di voler tornare'

Jurassic World Dominion è al cinema, e ha riportato sui nostri schermi i volti originari del franchise visti nel film del 1993: Laura Dern (Ellie Sattler), Sam Neill (Alan Grant) e Jeff Goldblum (Ian Malcolm). Neill ha ammesso di aver avuto bisogno di una certa opera di convincimento per tornare dopo la sua ultima apparizione nella saga nel 2001.

"Oh, no, non ero subito persuaso dall'idea [di tornare]", ha raccontato Neill ai microfoni di Gizmodo sulal sua partecipazione al Jurassic World appena approdato in sala. "Mi arrivavano voci dal mio agente sul fatto che la Universal ne stesse parlando, e volevano che ci fossimo anche io, Jeff e Laura, ma non desideravo davvero essere in qualcosa in cui avrei fatto soltanto un cameo. Quello non era molto interessante per me. Ma poi sono andato a Sitges a un festival del cinema e lì ho incontrato [il co-sceneggiatore e regista] Colin Trevorrow. Mi ha offerto il pranzo. Abbiamo avuto un lungo pranzo, con un bel po' di paella e una bottiglia o due di [indistinguibile] e sì, e alla fine ero ben persuaso. Dunque era circa l'Ottobre prima che iniziassimo le riprese. Avremmo dovuto iniziare a Febbraio, credo. Alla fine è slittato a Maggio , Giugno, dell'anno dopo,il 2020. Quindi c'è stato un lungo tempo di gestazione se ci pensi."

Si tratta di parole che fanno capire davvero quale sia il rispetto e l'affetto di Neill per questo personaggio e per questa saga. Ed è stata proprio la condivisa ammirazione con Trevorrow per i protagonisti di Jurassic World che lo ha convinto a tornare. Il regista, infatti, non voleva che i personaggi del film del 1993 facessero solo un cameo, ma ha lavorato affinché fossero "completamente integrati nel [nuovo] mondo di Jurassic World."