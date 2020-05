Jurassic World: Dominion, Sam Neill aggiorna sulle riprese: il film eviterà il rinvio?

Nonostante il Rregno Unito abbia dato il via libera per le riprese, grandi produzioni come The Batman e The Witcher sono ancora impegnate ad organizzare le misure per ripartire in totale sicurezza. È il caso anche di Jurassic World: Dominion, di cui Sam Neill ha fornito un aggiornamento in una recente intervista con il Guardian.

Dopo aver ricordato che lui e lo storico team di Jurassic Park - Laura Dern, Jeff Goldblum - avrebbero dovuto iniziare le riprese questo mese, in Inghilterra, l'attore ha rivelato che c'è la possibilità di poter tornare finalmente sul set a luglio.

"Dovrei essere ai Pinewood alle 6 di mattina. Tutti quei set sono fermi là, ad aspettare" ha detto Neill, rivelando che la Gran Bretagna occupa un posto speciale nel suo cuore e che non vede l'ora di tornare a mangiare a Londra dopo aver assistito ad uno spettacolo a West End.

Parlando più in generale della sua carriera, l'attore ha spiegato: "Non mi sono mai considerato una celebrità, e non credo di essere mai stato incredibilmente famoso dal mio lato del mondo. L'unica volta che sono rimasto stupito è stata la grande accoglienza per Jurassic Park al Comic-Con, la gente è impazzita. C'era una grande concentrazione di persone molto gentili, ma di un certo tipo."

L'uscita del nuovo capitolo, lo ricordiamo, è ancora fissata all'11 giugno 2021, ma ovviamente tutto dipenderà da quando Colin Trevorrow e la sua troupe potranno tornare finalmente a lavoro. In attesa di novità, qui potete trovare i piani per la Giornata Nazionale dei Dinosauri che si celebra oggi, 29 maggio.