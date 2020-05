Jurassic World: Dominion, la saga andrà avanti: 'È l'inizio di una nuova era'

A poco più di un anno dall'uscita nelle sale di Jurassic World: Dominion, terzo capitolo della trilogia sequel di Jurassic Park con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, il produttore Frank Marshall ha parlato dell'impatto del film sul futuro della saga.

Vista la presenza del cast storico - Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum - molti avevano ipotizzato che Dominion potesse mettere la parola fine alla saga iniziata nel 1993 da Steven Spielberg, ma a quanto pare farà esattamente l'opposto: secondo quanto riportato da Collider, infatti, Marshall non solo ha smentito questa possibilità, ma ha anche confermato che rappresenterà "l'inizio di una nuova era".

"I dinosauri ora vivono tra noi e rimarranno ancora per un po' di tempo, spero" ha affermato il produttore, facendo riferimento a nuove storie ambientate nel mondo in cui i dinosauri vivono a stretto contatto con gli esseri umani, come mostrato nel corto ufficiale Battle at Big Rock diretto da Colin Trevorrow.

In uscita l'11 giugno 2021, Jurassic World: Dominion al momento è uno dei pochi blockbuster in arrivo nel prossimo anno e mezzo a non essere stato rinviato. Tuttavia, in attesa di novità sul fronte dell'emergenza sanitaria, le riprese del film sono tuttora in pausa fino a nuovo ordine.