Jurassic World: Dominion rivelerà le origini del T-Rex di Steven Spielberg!

Manca ancora un anno abbondante all'uscita di Jurassic World: Dominion, ma Colin Trevorrow ha recentemente concesso una serie di interviste che gettano nuova luce sull'ultimo film che chiuderà definitivamente la saga iniziata con il primo Jurassic Park di Steven Spielberg al quale si ricollegherà direttamente non solo grazie al cast storico.

Uno degli altri elementi cardine che collegheranno il nuovo film all'originale di Steven Spielberg sarà il celebre T-Rex che ha terrorizzato gli spettatori in sala nel lontano 1993. Lo ha ribadito lo stesso Trevorrow in un'intervista concessa al magazine Empire.

"E' sempre stato parte della storia. Non volevo solo raccontare una origin story per il T-Rex che amiamo ma di esporlo in termini visivi in questa storia che stiamo raccontando da ormai 30 anni sul come i dinosauri siano stati ricreati dal DNA fossilizzato nell'ambra. A volte mettiamo un volto umano alle cose e io ho voluto mettere il volto di un dinosauro e vedere cosa è andato storto. E ora canonicamente sappiamo che il dinosauro che amiamo, il T-Rex, è stato brutalmente ucciso dal Gigantosauro. E questa è parte della storia che racconteremo nel nostro film".

Continuando, Trevorrow ha aggiunto: "Avremo il primo dinosauro piumato, l'Oviraptor, e penso sarà come un faro per coloro a cui interessa l'accuratezza paleontologica della storia; un altro ancora con le piume, che è quello che vedete nella prima immagine, è il Moros Intrepidus. Ed è stato scoperto solamente due anni fa ed è stata la scoperta più veloce a finire sullo schermo".

Jurassic World: Dominion arriverà al cinema nel giugno 2022, e vedrà un cast composto da tre veterani del franchise di Jurassic Park come Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neil insieme ai protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Stando alle anticipazioni trapelate finora, Jurassic World: Dominion racconterà una società nella quale umani e dinosauri tentano di coesistere in un mondo in cui il ritorno di questi ultimi sta rapidamente prendendo il sopravvento.