Jurassic World: Dominion, riprese di nuovo bloccate per caso di Covid? Parla Universal

Pochi giorni fa il set di Jurassic World: Dominion ha ufficialmente riaperto i battenti, ma nelle scorse ore alcuni rumor hanno anticipato un'immediata seconda chiusura a causa di un supposto nuovo caso di Covid-19 tra i membri della troupe.

Tuttavia, a quanto riportato da Deadline, queste indiscrezioni sarebbero sbagliate: con le riprese arrivate al quinto giorno, la Universal ha fatto sapere che le cose stanno procedendo come previsto che le informazioni riportate nella notte dalla stampa britannica su alcuni test risultati positivi tra i membri della troupe sarebbero errate.

"Qualsiasi rapporto che indichi che Jurassic World: Dominion avrebbe nuovamente fermato la produzione è categoricamente falso", ha confermato un portavoce. Deadline segnala che non ci sono stati test risultati positivi sul set e che ogni eventuale infetto, che lo studio comunque non confermerebbe, sarebbe stato prontamente isolato prima dell'arrivo ai Pinewood Studios. I protocolli messi in atto sono stati pensati proprio per salvaguardare la produzione da questa eventualità: eventuali casi positivi, infatti, sarebbero stati riscontrati su lavoratori non ancora inseriti nella troupe, quindi non ancora entrati in contatto con altri colleghi o con il cast.

Per altri approfondimenti leggete come, secondo il regista e sceneggiatore Colin Trevorrow, il lockdown ha aiutato Jurassic World: Dominion. Inoltre, vi ricordiamo che il cast originale del primo Jurassic Park avrà un ruolo centrale nel film e non sarà relegato al semplice cameo.