Jurassic World: Dominion, le riprese arrivano anche in Europa: tutti gli aggiornamenti

Come riporta in esclusiva Deadline, l'attesissimo Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow sbarcherà in Europa entro fine mese, per la precisione a Malta, dove si fermerà per alcune settimane nonostante il costante aumento dei contagi da Coronavirus, motivo che ha però costretto la produzione a ridurre la permanenza sull'Isola.

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Sam Neill saranno purtroppo tra coloro che non viaggeranno a Malta per le riprese. Stando agli ultimi rapporto dal set in allestimento sull'Isola, già quattro membri della crew sarebbero stati contagiati dal virus e auto-isolatisi. Malta è tra quei paesi che hanno registrato un picco importante di contagi nel mese di agosto, probabilmente causati dal turismo di massa, che non accenna a diminuire nemmeno in piena Pandemia.



A girare sull'Isola sarà solo la seconda unità, mentre la prima con Colin Trevorrow non sbarcherà in Europa per "ridurre al minimo gli spostamenti". Le forze lavoro comprenderanno circa 200 persone, cifra che corrisponde purtroppo a una riduzione del 50% della troupe originariamente stimata per le riprese a Malta.



Jurassic World: Dominion vedrà nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, per un'uscita prevista nelle sale americane l'11 giugno 2021.



Cosa ne pensate? Curiosi di vedere il terzo capitolo di Jurassic World? Fatecelo sapere nei commenti.