Jurassic World: Dominion, riprende la produzione dopo la pausa per un contagio da Covid-19

Lo stop di due settimane della produzione di Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow è finalmente giunto al termine e si può tornare a lavorare a uno dei film più importanti dei prossimi anni, come hanno fatto sapere alcuni degli interpreti del progetto postando una foto di gruppo sorridenti via Instagram.

Sono Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum e la didascalia è semplicissima, ad accompagnare uno scatto in bianco e nero: "Siamo tornati".



Era stato il regista di Jurassic World: Dominion Colin Trevorrow a darne notizia su Twitter lo scorso 7 otobre, spiegando che "si era svegliato con la notizia di alcuni risultati positivi ai test del Coronavirus sul set di Jurassic World: Dominion. Tutti loro sono poi risultati negativi a un secondo test, ma per via dei nostri protocolli di sicurezza, comunque, la produzione è stata costretta a chiudere tutto per due settimane", promettendo di "tornare presto al lavoro".



Nel cast del di Jurassic World: Dominion rivedremo Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, oltre agli interpreti storici del franchise come Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern, che riprenderanno i loro iconici ruoli dalla saga di Jurassic Park.



Il film sarebbe dovuto uscire nell'estate del 2021, ma Universal ha deciso di posticiparlo di un anno, al 10 giugno del 2022, per tempi migliori.