Jurassic World Dominion, il regista: 'il prologo era troppo lento per un blockbuster'

Se ben ricordate, prima del trailer completo di Jurassic World Dominion, era stato distribuito un prologo di cinque minuti che aveva riportato il franchise all'epoca in cui i dinosauri vivevano veramente, prima di fare un salto in avanti per vedere il caos scaturito dalla conclusione di Jurassic World: Fallen Kingdom.

Recentemente, il regista del film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, ha raccontato che l'intera sequenza doveva essere inclusa nel film uscito nelle sale, ma lo studio ha deciso poi di distribuirla solamente come prologo poiché poteva risultare un po' troppo lenta per un blockbuster.

"[Il prologo era] forse troppo malick-iano per un grande film estivo", ha condiviso Trevorrow con TheWrap. "Era l'inizio del film, i primi cinque minuti e qualcosa di cui sono molto orgoglioso. Nelle nostre negoziazioni sulla durata totale di questo film, ci siamo resi conto che risultava essere ancora piuttosto lungo, quindi è cosi che è andata".

Ha continuato: "Universal ha sostenuto la mia richiesta di distribuirlo a tutti gratuitamente e di lasciare che le persone guardino questo prologo come un modo per portarli nel mondo che stavamo creando. Se tutto va bene, e posso dirlo quasi con certezza, un giorno sarai in grado di poterlo rivedere".

