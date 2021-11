Jurassic World: Dominion, il regista annuncia: 'il film è finito!'

Il tanto atteso sequel Jurassic World: Dominion è ufficialmente pronto per approdare nei cinema. Le riprese principali sono terminate lo scorso anno ed ora il regista Colin Trevorrow ci fa sapere attraverso un tweet che la fase di post-produzione è terminata, il che significa che Dominion è un prodotto finito.

Letteralmente un anno prima di pubblicare questo tweet, Trevorrow aveva annunciato con una foto che le riprese di Jurassic World Dominion erano finite come potete vedere in calce alla notizia. I dettagli completi della trama non sono stati rivelati, ma il regista ha suggerito che il film racconterà essenzialmente due storie diverse con ciascuna costruzione separata fino a quando non si intersecheranno. In un'intervista con Collider, Trevorrow ha spiegato che il ragionamento alla base delle riprese del film in questo modo è stato quello di cercare di impedire al pubblico di sapere esattamente cosa succederà dopo.

"Stai raccontando due storie parallele che si avvicinano sempre di più, e lo capisci, e inizi a capire come si intersecheranno, e poi lo faranno", ha detto il regista. "Ma questo non è un modo tradizionale di strutturare un film. Non è una struttura di sceneggiatura tradizionale, dove tutti sanno cosa succede a pagina dodici".



Date un'occhiata alla prima immagine di Jurassic World Dominion che è attualmente programmato per essere distribuito nelle sale cinematografiche dalla Universal Pictures il 10 giugno 2022.