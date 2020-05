Jurassic World: Dominion, quando ripartono le riprese? Ne parla Sam Neil

Ospite al podcast Fitzt & Wippa per parlare tra le altre corse del suo imminente ritorno nel franchise, Sam Neil ha commentato l'attuale stato dei lavori di Jurassic World: Dominion, le cui riprese sono bloccate dalla scorso marzo a causa della pandemia.

"Hanno girato per due settimane. Io stavo aspettando le mie cose a Londra e poi è diventato chiaro che la produzione avrebbe chiuso in un giorno o due" ha spiegato l'attore, che nel nuovo capitolo tornerà a recitare al fianco di Laura Dern e Jef Goldblum. "Ho preso un volo per Perth, sono arrivato fino a Sydney e sono entrato in quarantena. Inizieremo appena possibile. Dovremmo essere a Londra, ma al momento là è un disastro. Mi piacerebbe pensare che forse potremmo iniziare in questa parte del mondo e poi finire in studio."

Svolgendosi principalmente ai Pinewood Studios di Londra, sembra ormai solo una questione di tempo prima del via libera per le riprese del film: secondo quanto riportato nei giorni scorsi, infatti, il governo britannico sta lavorando insieme agli studios per permettere alle produzioni (tra cui anche quelle di The Batman e The Witcher) di tornare sul set il prima possibile.

L'uscita nelle sale di Jurassic World: Dominion è fissata all'11 giugno 2021, e sembra che per il momento Universal non abbia in programma nessun posticipo. Oltre al trio storico, lo ricordiamo, faranno ritorno nel cast i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutte le novità su Jurassic World: Dominion.