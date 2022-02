Jurassic World Dominion: pubblicato il primo splendido poster ufficiale!

Possiamo dire che la macchina del marketing di Universal Pictures si è definitivamente messa in moto, infatti, a poche ore di distanza dal primo trailer ufficiale di Jurassic World Dominion, segue la pubblicazione del poster ufficiale del prossimo capitolo della saga di Jurassic Park.

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, il poster presenta il classico logo della serie incastonato in un pezzo d'ambra, creando un piacevole collegamento con il primo storico Jurassic Park del 1993. Infatti, gli appassionati ricorderanno che, nel primo film, è proprio il ritrovamento di una zanzara preistorica intrappolata in una goccia d'ambra a permettere la clonazione dei dinosauri.

Inoltre, come mostrato nel trailer, Jurassic World Dominion si riallaccerà concretamente al passato di Jurassic Park, riportando sullo schermo alcuni dei personaggi più amati della prima trilogia. In questo modo, Jurassic World Dominion ribadisce l'intenzione di chiudere il cerchio della saga, concludendo questa seconda trilogia iniziata nel 2015 con Jurassic World. Questo però non vuol dire che la saga non proseguirà in futuro, infatti, recentemente il produttore di Dominion ha anticipato l'arrivo di nuovi film di Jurassic Park dopo questa trilogia.

Altra novità di oggi poi è la sinossi ufficiale di Jurassic World Dominion, che potete leggere qui di seguito: "Quest'estate, vivete l'epica conclusione dell'era Giurassica con due generazioni che si uniscono per la prima volta. La vincitrice dell'Oscar Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum si uniscono a Chris Pratt e Bryce Dallas Howard in Jurassic World Dominion, una nuova avventura audace e mozzafiato. Dominion è ambientato quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. Ora, i dinosauri vivono e cacciano al fianco degli umani in tutto il mondo. Questo fragile equilibrio determinerà una volte per tutte se gli uomini continueranno ad essere la specie dominante su un pianeta che ora condividono con le creature più terrificanti della storia".