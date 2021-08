Jurassic World: Dominion, tutti i protagonisti di Jurassic Park nelle scene del CinemaCon!

Il nuovo filmato inedito di Jurassic World: Dominion mostrato nella notte al CinemaCon di Las Vegas ha anticipato la reunion dell'originale trio di protagonisti di Jurassic Park, ovvero Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm.

Dopo la pubblicazione della prima anteprima ufficiale di Jurassic World: Dominion, durante la presentazione a porte chiuse gli Universal Studios hanno offerto ai partecipanti uno sguardo dietro le quinte dell'atteso nuovo capitolo della saga: nel filmato, il regista Colin Trevorrow afferma che Jurassic World: Dominion si basa su una semplice domanda: "Se i dinosauri vivessero tra noi, oggi, saremmo al sicuro? La risposta è no". Mentre l'autore si rivolge al pubblico, le immagini mostrano il protagonista Owen Grady (Chris Pratt) che cavalca un dinosauro in un campo aperto e in seguito viene inseguito dai velociraptor sui tetti di una cittadina prima di saltare su una moto.

Nel frattempo, Ellie Sattler, che ora indossa gli occhiali, vede il suo personaggio tentare di evadere da una gabbia destinata a un dinosauro, e Alan Grant che indossa il suo iconico cappello in un look che ricorda molto quello di Jurassic Park 3. Inoltre, una scena mostra anche tutti i personaggi del film originale interagire con quelli della saga di Jurassic World, a conferma del fatto che gli archi narrativi di tutti i protagonisti convergeranno in un'unica trama.

Previsto per un'uscita fissata al 10 giugno 2022, come sesta e ultima entrata cinematografica di un amato franchise che ha attraversato quasi 30 anni, Jurassic World: Dominion sarà una celebrazione della saga creata da Steven Spielberg, come affermato da Trevorrow. La trama riprenderà quattro anni dopo gli eventi di Fallen Kingdom e si legherà anche a Battle at Big Rock, il famoso cortometraggio ufficiale della saga pubblicato qualche tempo fa su YouTube.