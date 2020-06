Jurassic World: Dominion sarà la prima grande produzione a ripartire, ecco quando

I dinosauri di Jurassic World: Dominion torneranno a ruggire molto presto a quanto pare: come avvenuto per The Batman, anche tutte le altre produzioni in cantiere sul territorio inglese hanno ottenuto il nullaosta per ripartire con le riprese.

E sembra proprio che il primo a rimettersi in moto, tra questi progetti ad alto budget, sarà il terzo capitolo di Jurassic World. Ad averlo rivelato a Deadline è stato un produttore della Universal:

"Il piano è di ricominciare a girare verso la prima metà di luglio".

La Universal sta lavorando con le autorità competenti per assicurarsi che tutte le norme previste per il lavoro in sicurezza vengano rispettate, e per fare ciò arriverà a spendere 5 milioni di dollari per i migliaia di test da sottoporre a tutte le professionalità coinvolte. Attori come Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, i protagonisti del film, dovranno ritornare sul set a breve e dovranno rispettare una quarantena sia prima che dopo le riprese, visto che vivono stabilmente al di fuori della Gran Bretagna, negli Stati Uniti.

"Chiunque abbia dei sintomi sarà isolato immediatamente, prima del suo ritorno a casa. Vogliamo assicurarci di andare anche oltre i protocolli nazionali per creare un ambiente di lavoro sicuro. Il costo di tutto questo non è importante per noi al momento: si tratta di sicurezza. Seguiremo le indicazioni del nostro team medico, ma siamo fiduciosi nel fatto che, grazie ad un'attenta programmazione e con il distanziamento degli attori e della troupe, insieme al sistema di tracciamento, potremo proseguire nella produzione con solo un piccolo ritardo".

A giudicare dalle parole del produttore sembra proprio che la Universal abbia deciso di non sottovalutare il problema, anche perché un'ulteriore interruzione causerebbe un danno economico ancora maggiore. Il film potrebbe davvero riuscire a mantenere la data di uscita prevista per l'11 giugno 2021.

Jurassic World 3 potrebbe sorprendere proponendo qualcosa di innovativo, capace di proseguire una storia cult iniziata con Jurassic Park 27 anni fa.