Jurassic World: Dominion, il produttore anticipa l'arrivo di altri film dopo la trilogia!

Stando alle parole rilasciate dalla produzione, Jurassic World: Dominion chiuderà la trilogia iniziata da Colin Trevorrow e completerà la saga di Jurassic Park creata da Steven Spielberg nel lontano 1993, con l'arrivo del primo film. Non è un caso che i cast di entrambi i franchise saranno riuniti tutti, tuttavia potrebbero arrivare ulteriori film.

Stando alle parole del produttore Frank Marshall, pronunciate nel corso di un'intervista a Slash Film, pare che la saga e le storie che ruoteranno attorno all'universo di Jurassic Park non finiranno con Jurassic World: Dominion, che arriverà nelle sale questa estate. Ecco cosa ha detto: "Credo che 'il dominio' chiuderà la trilogia, ma non intendiamo adagiarci sugli allori. Ci prenderemo del tempo e decideremo quale sarà il futuro. Abbiamo una serie splendida, 'Nuove avventure', su Netflix e ovviamente vogliamo realizzare film belli di qualità con storie fantastiche e registi e sceneggiatori in gamba, ma di certo intendiamo fare di più nel mondo 'giurassico'".

Lo stesso Marshall, nel corso della stessa intervista, aveva però escluso una serie su Jurassic Park in live-action: "No, sono davvero concentrato solo sui film. Quindi non ci ho davvero pensato. Non se ne è discusso. Come ho detto, abbiamo la serie animata Jurassic World: Nuove aventure. Penso che sia abbastanza per ora".

Le speranze quindi sono davvero ridotte ai minimi termini, tuttavia per i fan del franchise c’è un grande appuntamento fissato all’orizzonte con Jurassic World: Dominion che sarà al cinema dal 10 giugno. Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata al prologo di Jurassic World Dominion e fateci sapere nei commenti che cosa pensate delle parole di Marshall.

Nell'ultimo capitolo, Il Regno Distrutto, abbiamo visto la liberazione dei dinosauri in natura. Il sequel sarà ambientato ben quattro anni dopo questi eventi, e vedrà il ritorno del cast storico di Jurassic Park, e di diverse creature che abbiamo conosciuto nel tempo, a cui se ne aggiungeranno di nuove.