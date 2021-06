Jurassic World: Dominion, ecco il primo poster: il trailer al cinema con Fast & Furious 9

Non saremo ancora arrivati al crossover con Fast & Furious, ma in qualche modo due franchise Universal come quello con Vin Diesel e quello di Jurassic Park si presenteranno insieme al cinema. È stato infatti pubblicato il primo poster di Jurassic World: Dominion, che annuncia importanti novità per i fan.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, il poster mostra una zanzara, appoggiata presumibilmente al corpo di un dinosauro, e la scritta "It all started here" (Tutto è iniziato da qui). Più interessante è però ciò che è scritto in basso: una estesa preview di Jurassic Park: Dominion sarà proiettata insieme a Fast & Furious 9 nelle sale IMAX.

Sembra dunque che ci siamo, e del resto pochi giorni fa era stato annunciato che un trailer di Jurassic Park: Dominion sarebbe stato pubblicato prima di quanto potessimo immaginare.

Il film arriverà al cinema nel giugno 2022, e vedrà un cast composto da tre veterani del franchise di Jurassic Park come Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neil insieme ai protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Stando alle anticipazioni trapelate finora, Jurassic World: Dominion racconterà una società nella quale umani e dinosauri tentano di coesistere in un mondo in cui il ritorno di questi ultimi sta rapidamente prendendo il sopravvento.