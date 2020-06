Jurassic World: Dominion, ecco perché sarà unico rispetto agli altri film della saga

Al momento sappiamo che l'attesissimo Jurassic World: Dominion riprenderà più o meno esattamente da dove si erano interrotti gli eventi di Jurassic World: Il Regno Distrutto, con i dinosauri ormai liberi di vagare per il mondo, e il regista Colin Trevorrow è arrivato in questi giorni a confermare un dettaglio fondamentale.

Come sappiamo, tutti e cinque i capitoli del franchise, da Jurassic Park a Jurassic World, erano interamente o in larga parte ambientati su di un Isola, o Nublar o Sorna, con Il Regno Distrutto che ha messo in scena la distruzione naturale dell'Isla Nublar. L'esplosione del vulcano e interessi economici nascosti hanno poi spinto a salvare i dinosauri dal posto e portarli sulla terraferma, dove il susseguirsi degli eventi ha portato alla loro liberazione.



Ebbene, se avevate qualche sospetto, Colin Trevorrow in una recente intervista ha fugato ogni dubbio: Jurassic World: Dominion non sarà minimamente ambientato su di un'isola, vecchia o nuova che sia, e sarà il primo capitolo del franchise a introdurre questa novità. Significa discostarsi dalla formula originale facendo muovere i dinosauri in un ambiente grande ma controllato. In Dominion ci sarà totale libertà dei dinosauri e per questo molta meno sicurezza.



Jurassic World: Dominion vede nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern, per un'uscita prevista nelle sale americane l'11 giugno 2021.