Jurassic World: Dominion, perché Colin Trevorrow è tornato alla regia? Parla l'autore

Inizialmente, l'idea era che il terzo film venisse diretto da un altro regista, ma alla fine è stato lo stesso Colin Trevorrow a voler tornare dietro la macchina da presa per l'attesissimo Jurassic World: Dominion, capitolo conclusivo del franchise iniziato nel 1993 con il Jurassic Park di Steven Spielberg.

Cos'è che lo ha spinto a tornare alla regia del film, comunque, Trevorrow lo ha rivelato ai microfoni di Entertainment Weekly, spiegando con molta sincerità



"Molto onestamente è soltanto perché lo adoro. Non ho davvero altra risposta migliore di questa. Sono stato molto fortunato a essere coinvolto in diverse tipologie di storie e dopo aver collaborato con Juan Antonio Bayona nel secondo film, per me è stato fonte d'ispirazione vedere come un altro regista è riuscito a interpretare quel capitolo centrale della storia. Sono stato sinceramente commosso dall'esperienza. E in quel momento stavo attraversando un periodo difficile. Dunque, tuffarmi di nuovo in questo mondo di dinosauri con un altro regista e realizzare qualcosa in cui credevamo fortemente mi ha ridato la voglia di finire con le mie mani quanto avevo iniziato".



Nella stessa e lungo intervista, come riportato già in precedenza, Trevorrow ha anche parlato della fine della saga, dichiarando:



"Per me, Dominion è il culmine di una storia che è stata raccontata per anni. Quando arrivi alla fine della trilogia di Jurassic Park, potrebbe non essere chiaro quale fosse la storia completa perché vennero realizzati in maniera episodica. Ma questa trilogia no, è una storia molto più serializzata. Per me era importante che, guardando Dominion, il pubblico potesse avere un quadro più ampio sull'intera serie, imparando qualcosa di più anche sui primi tre film. Tutto ciò che è accaduto in quei film in realtà è un avvertimento su quello che succederà alla fine di Dominion. Lo scopo per me era far si che i bambini di oggi potessero guardare l'intera saga e scoprire che è composta da sei film, non solo dai tre capitoli moderni. E speriamo che i genitori compreranno loro un cofanetto unico!".



Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale cinematografiche americane il 10 giugno 2022.