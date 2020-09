Jurassic World: Dominion, parla Jeff Goldblum: 'Ian è fondamentale oggi, ecco perché'

I fan di Jurassic Park sanno che il franchise è sempre stato, in qualche modo, una storia di ammonimenti: nel 2020, alcuni dei temi centrali della saga si sono dimostrati particolarmente rilevanti, eJeff Goldblum ritiene che il suo personaggio, il dottor Ian Malcolm, oggi sia necessario.

Nel primo Jurassic Park, il dottor Malcolm accetta a malincuore l'invito a visitare il parco a tema dinosauri prima della sua apertura. Qui mette in guardia il proprietario del parco, John Hammond, e i suoi colleghi scienziati sui vari pericoli che potrebbero derivare dalla sperimentazione e dall'uso non etico della scienza e del potere - e i suoi ammonimenti diventano profetici quando i dinosauri di Jurassic Park si liberano scatenando danni e orrore.

Ad oggi non sappiamo con certezza come esattamente il personaggio di Jeff Goldblum si adatterà alla trama quando tornerà nel franchise nel prossimo Jurassic World: Dominion, tuttavia l'attore ha recentemente affermato, durante un'intervista su Couch Surfing di People TV, che l'ideologia alla base del suo personaggio sia particolarmente rilevante oggi:

"Si dà il caso che ci siano temi di cui parla il mio personaggio, di cui ha sempre parlato. La fragilità della nostra specie e la cooperazione globale necessaria, le basi scientifiche e l'uso etico della scienza sono necessarie per unirci e darci fiducia. E soprattutto per raggiungere il nostro vero potenziale e fare del bene a noi come specie e al nostro pianeta. Tutte queste cose sono ora più rilevanti che mai."

