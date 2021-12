Jurassic World: Dominion, Owen è sulla neve nella nuova immagine dal film

Grazie ad Entertainment Weekly possiamo dare un’occhiata ad una nuova immagine dal film Jurassic World: Dominion, sequel di Fallen Kingdom del 2018, nel quale è passato abbastanza tempo perché i dinosauri abbiano trovato un modo per diffondersi in tutto il mondo.

La prima immagine di Jurassic World: Dominion vedeva protagonista Claire (Bryce Dallas Howard), mentre dettagli della trama del film sono ancora segreti, ciò che sappiamo è che ora i dinosauri sono sulla terraferma pronti a seminare il panico tra gli essere umani. Il prologo di Jurassic World: Dominion ci ha mostrato un T-Rex distruggere un drive-in, perciò dobbiamo aspettarci di tutto da questo nuovo capitolo. Il regista Colin Trevorrow ha detto ai microfoni di EW: “Dominion è ambientato in tutto il mondo, attraverseremo molti ambienti diversi: deserto, urbano, deserto, neve. È emozionante vedere queste creature muoversi in ambienti in cui non potrebbero sopravvivere. Sono cresciuti in un parco a tema e ora sono qui!”

L’immagine, che potete vedere in calce alla notizia, questa volta vede protagonista Chris Pratt sulla neve alle prese con un dinosauro. Nel cast torneranno tutte insieme le star originali del film di Steven Spielberg del 1993 ovvero Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

"Avranno lo stesso tempo sullo schermo di Chris e Bryce", ha spiegato Trevorrow. "Sono personaggi importanti dall'inizio alla fine." Il regista descrive Dominion più come un thriller scientifico che non l'horror, Fallen Kingdom diretto da JA Bayona, e suggerisce che il villain del film sarà Lewis Dodgson interpretato da Campbell Scott. "È il cattivo principale in entrambi i romanzi [di Crichton], e penso che quello che Campbell ha fatto con il personaggio sia semplicemente fantastico. Non vedo l'ora che la gente lo veda."



Jurassic World: Dominion è in arrivo il 10 giugno 2022, fateci sapere nei commenti che cosa ve ne pare di questa immagine!