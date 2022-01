Jurassic World: Dominion, l'Owen di Chris Pratt collabora con una new entry in una foto!

USA Today ha pubblicato un'immagine inedita di Jurassic World: Dominion, che ci fa dare uno sguardo a un personaggio nuovo. Come sappiamo, il sequel di Fallen Kingdom, vedrà tornare in cabina di regia Colin Trevorrow, che aveva diretto il primo Jurassic World. Dalla foto scopriamo con chi il protagonista, interpretato da Pratt, formerà un'alleanza.

Nell'ultimo capitolo, Fallen Kingdom, abbiamo visto la liberazione dei dinosauri in natura. Il sequel sarà ambientato ben quattro anni dopo questi eventi, e vedrà il ritorno del cast storico di Jurassic World, e di diverse creature che abbiamo conosciuto nel tempo, a cui se ne aggiungeranno di nuove. Tra queste ultimi ci sarà un temibile dinosauro che affronterà Owen Grady: l'Atrociraptor, una creatura definita "brutale" dal regista, di quelle che non si fermano finché non sei morto.

Il personaggio interpretato da Chris Pratto, Owen, dovrà dunque impegnarsi, e potrebbe aver bisogno di alleati. Ed è proprio qui che entra in gioco la nuova foto, dove vediamo il protagonista insieme all'attrice DeWanda Wise, che fa il suo ingresso nel franchise interpretando un ruolo ancora sconosciuto. La coppia si trova in un paesaggio innevato, presumibilmente di fronte a un nemico che potrebbe essere un grosso dinosauro. Dall'immagine sembra che i due stiano lavorando insieme nel tentativo di salvare l'umanità e combattere i dinosauri che si sono scatenati in giro per la terra. Una missione non semplice. Date un'occhiata alla foto che si trova in fondo all'articolo!