Jurassic World: Dominion, una nuova teoria specula sul personaggio di Maisie Lockwood

Dopo la novità relativa al personaggio clone di Maisie Lockwood, il terzo e attesissimo capitolo della saga di Jurassic World, intitolato come sappiamo Dominion e nuovamente diretto da Colin Trevorrow, potrebbe confermare alcune interessanti teorie nate e sviluppatesi attorno alla bambina interpretata dalla piccola Isabella Sermon.

Come sappiamo, Maisie si è rivelata essere non la nipote del defunto Benjamin Lockwood ma il clone umana della figlia scomparsa troppo presto. Alla bambina è stata però tenuta nascosta la verità, che scopre suo malgrado verso la fine de Il Regno Distrutto, simpatizzando ed entrando in empatia con i dinosauri clonati e imprigionati nella Lockwood Manor prima di essere venduti al mercato nero, gli stessi che in un gesto di compassione finale decise lei stessa di liberare nel mondo, dando il via a una loro nuova prolificazione incontrollata.



La cosa che un po' tutti si chiedono è però se Maisie Lockwood possa in realtà essere un clone umano con alcune parti del genoma codificate a partire da quelle del dinosauro, utilizzando sostanzialmente lo stesso procedimento sfruttato per creare ibridi quali l'Indominus Rex o il terribile Indoraptor, il predatore più feroce e intelligente nel mondo di Jurassic World.



Forse Dominion potrebbe rispondere a questa domanda e anzi, stando a una nuova teoria, potrebbe addirittura spianare la strada a un nuovo futuro per il franchise, verso un mondo dove uomo e dinosauro condividono stessi elementi e possono entrare in contatto tra di loro a livello chimico e animale. Chissà.



Jurassic World: Dominion vedrà nel cast Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, per un'uscita prevista nelle sale americane l'11 giugno 2021.