Jurassic World: Dominion, una nuova foto anticipa il ritorno di Alan Grant

Mentre procede la post-produzione dell'attesissimo Jurassic World: Dominion di Colin Trevorrow, capitolo conclusivo della saga sequel della trilogia di Jurassic Park, Michael Giacchino è impegnatissimo nella composizione della colonna sonora del film, e proprio da un suo spartito il musicista anticipa il ritorno di Alan Grant.

Non che non lo sapessimo, ovviamente: Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum riprenderanno i loro mitici ruoli della saga originale, ma dalla foto condivisa via social dal musicista vediamo che il compositore sta lavorando a un brano dedicato proprio al paleontologo.



Cos'è che ha spinto comunque Trevorrow a tornare alla regia del film, comunque, Trevorrow lo ha rivelato ai microfoni di Entertainment Weekly, spiegando con molta sincerità



"Molto onestamente è soltanto perché lo adoro. Non ho davvero altra risposta migliore di questa. Sono stato molto fortunato a essere coinvolto in diverse tipologie di storie e dopo aver collaborato con Juan Antonio Bayona nel secondo film, per me è stato fonte d'ispirazione vedere come un altro regista è riuscito a interpretare quel capitolo centrale della storia. Sono stato sinceramente commosso dall'esperienza. E in quel momento stavo attraversando un periodo difficile. Dunque, tuffarmi di nuovo in questo mondo di dinosauri con un altro regista e realizzare qualcosa in cui credevamo fortemente mi ha ridato la voglia di finire con le mie mani quanto avevo iniziato".



Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale cinematografiche americane il 10 giugno 2022.