Jurassic World: Dominion, tutte le novità: cast, trama e data di uscita

Con Jurassic World il franchise di Jurassic Park creato da Steven Spielberg è rinato diversi anni dopo allargandosi più che mai, e molto presto diventerà letteralmente globale con il terzo capitolo Jurassic World: Dominion.

Attualmente in lavorazione ma interrotto a causa della pandemia di Coronavirus, Dominion sarà un sequel diretto di Jurassic World: Il Regno Distrutto, episodio del 2018 diretto da JA Bayona che ha diviso fan e critica ma è riuscito comunque a conquistare $1,3 miliardi di dollari al botteghino mondiale. Il regista sarà nuovamente Colin Trevorrow, già dietro la direzione del primo acclamato Jurassic World uscito nel 2015, che ha anche scritto la sceneggiatura e diretto il cortometraggio prequel Battle at Big Rock, disponibile gratuitamente su YouTube e che, oltre a fornire ai fan un piccolo antipasto in attesa della portata principale, ha anche mostrato cosa bisogna aspettarsi dal franchise dopo gli sconvolgimenti portati dal film precedente.

Il film ha una data di uscita prevista per l'11 giugno 2021, ma se dovesse essere rimandato a causa del blocco totale di Hollywood è probabile che il rinvio sarà di un intero anno, al fine di mantenere l'uscita nel mese di giugno che tanto ha giovato ai due episodi precedenti in termini di botteghino.

Per quanto riguarda il cast torneranno ovviamente i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ancora una volta nei panni di Owen Grady e Claire Dearing, ma assisteremo anche a ritorni perfino più illustri come quelli di Jeff Goldblum, Sam Neill e Laura Dern, protagonisti assoluti del primo episodio della saga.

Sulla trama infine non si sa ancora molto, ma Trevorrow lo ha definito un "thriller scientifico" che concluderà l'intera saga. Non sarà, però, un film da guerra totale uomini v dinosauri: "I dinosauri non possono organizzarsi", ha detto Trevorrow a Jurassic Outpost. "Nella nostra realtà in questo momento abbiamo predatori letali nelle aree selvagge che circondano le città di tutto il mondo, ma non è che vadano a caccia ini branchi per uccidere gli umani nelle aree urbane. Il mondo del nostro film è quello in cui è possibile che un dinosauro spunti nel tuo giardino o tagli la strada ad un'auto, oppure entri in una tenda disturbando il tuo campeggio in cerca di cibo".

Per altri approfondimenti guardate la prima foto ufficiale di Jurassic World: Dominion.