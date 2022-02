Jurassic World Dominion si mostra finalmente nel primo trailer ufficiale!

Un primo pomeriggio a dir poco turbolento oggi: dopo le prime foto de Gli anelli del potere e il primo trailer di The Adam Project, la Universal Pictures ha finalmente pubblicato il trailer di Jurassic World: Dominion.

Descritto come l'epica conclusione dell'era giurassica con l'inedita unione di due generazioni di personaggi, il film vedrà i protagonisti di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard affiancati dalla vincitrice dell'Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill, che riprendono i rispettivi ruoli dalla saga originale. Jurassic World Dominion si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo fragile equilibrio rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani potranno rimanere in cima alla catena alimentare del pianeta, che ora è popolato dalle creature più temibili della storia.

Il film presenta i nuovi membri del cast DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of SHIELD), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il cast di ritorno del film include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

Jurassic World Dominion è diretto da Colin Trevorrow, che aveva già portato Jurassic World del 2015 ad un record di 1,7 miliardi di dollari al botteghino globale. La sceneggiatura è di Emily Carmichael (Battle at Big Rock) e Colin Trevorrow, da una storia di Derek Connolly (Jurassic World) e Trevorrow, basata sui personaggi creati da Michael Crichton.