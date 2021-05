Jurassic World: Dominion, Michael Giacchino ha completato la colonna sonora

Michael Giacchino è noto per una serie di meravigliose colonne sonore tra cui Up, che gli permise di vincere un Oscar nel 2010. Giacchino ha lavorato anche alle musiche di Jurassic World e Jurassic World: Il regno distrutto, quindi era piuttosto prevedibile che venisse interpellato anche per Jurassic World: Dominion. E così è stato.

Ieri Giacchino è tornato sui social per annunciare di aver ufficialmente terminato di registrare la musica per il film.

"L'ultimo giorno di registrazione per Jurassic World: Dominion. Sono stati 10 giorni incredibili con l'orchestra e la troupe degli Abbey Road Studios. Grazie per aver fatto sembrare senza sforzo un processo incredibilmente difficile! Grandi complimenti al mio team e agli ingegneri Peter Cobbin e Kirsty Whalley".



"La registrazione di Jurassic World: Dominion è terminata... ora è il momento del mix. Condividerò presto qualcosa di nuovo con voi" ha proseguito Giacchino.

Parecchio è il materiale su Jurassic World: Dominion che è uscito negli ultimi mesi: pochi giorni fa è stata pubblicata una nuova foto che testimonia il ritorno di Alan Grant.

Il cast di Jurassic World: Dominion comprende star di ritorno nel franchise del calibro di Sam Neill nel ruolo di Alan Grant, Jeff Goldblum nei panni di Ian Malcolm e Laura Dern nel ruolo di Ellie Sattler.

Inoltre torneranno Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jake Johnson, Omar Sy e BD Wong.



Jurassic World: Dominion potrebbe essere una concreta possibilità per sorprendere, in una saga longeva e con parecchie storie alle spalle già raccontate.