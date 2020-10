Jurassic World: Dominion, una love story tra Alan Grant e Ellie Sattler? Le foto dal set

Online sono state pubblicate alcune nuove foto dal set di Jurassic World: Dominion e secondo voci americane sarebbero le prove di una storia d'amore in corso tra Alan Grant (Sam Neill) e Ellie Sattler (Laura Dern). Dopo il rilancio del franchise nel 2015 da parte di Universal, i tre personaggi principali del primo capitolo stanno per tornare.

Il ritorno di Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcolm (già comparso nel film precedente in un breve cameo), ha riacceso l'entusiasmo dei fan, che si chiedono in che modo verranno reintrodotti nella trama i tre personaggi storici. Le foto online dal set del film potrebbero lasciar intendere una love story tra i due storici amici.



Diverse immagini pubblicate da JurassicVault mostrano Grant e Sattler baciarsi, abbracciarsi e ridere; la sequenza si svolge alla Biosyn Genetics e presenta la maggior parte del cast del film, ovvero Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, DeWanda Wise, Isabella Sermon e Mamadou Athie.

Nel primo film, seppur non plateali, erano evidenti i segnali di una relazione tra Grant e Sattler, conclusasi in seguito, come dimostrò la trama di Jurassic Park III, nel quale Ellie Sattler è sposata con Mark Degler, con il quale ha creato una famiglia.

Tuttavia ora sembra che ci sia un ritorno di fiamma tra Grant e Sattler. Jurassic World: Dominion confermerà la relazione?

Nelle ultime ore ha spopolato sul web la foto di Jeff Goldblum che replica la posa di Ian Malcolm in Jurassic Park.

Bryce Dallas Howard ha commentato il rinvio al 2022 di Jurassic World 3, ringraziando il regista Colin Trevorrow.