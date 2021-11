Jurassic World: Dominion, Laura Dern e Sam Neill protagonisti di un buffo inconveniente

Laura Dern e Sam Neill, iconici protagonisti di Jurassic Park, si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto sui social condiviso dall’attrice sul suo profilo Instagram. Qualche giorno fa è stato diffuso il prologo di Jurassic World Dominion, l’attore voleva postare il video, ma non ne era capace.

L'attesissimo Jurassic World: Dominion uscirà nelle sale il prossimo anno e molti degli attori del cast hanno usato i social media per condividere i nuovi contenuti, prologo e poster, ma Neill ha avuto un piccolo problema con Instagram. Il nuovo film vedrà il ritorno delle star originali di Jurassic Park, Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum. Dern ha condiviso uno scambio di messaggi esilarante in cui Neill cercava consigli dall’amica su come usare i social media.



Neill ha mandato un messaggio a Dern chiedendole come pubblicare il prologo su Instagram. "Cercando di aiutare il proprio co-protagonista nel nostro film", ha scritto Dern nella didascalia, trovate il post in calce alla notizia.



Nel corso di un’intervista con Screen Rant, il regista Colin Trevorrow ha rivelato che il trio originale avrà molto tempo sullo schermo nel nuovo film e verrà reso loro omaggio. "Sono personaggi importanti e vivranno un'avventura insieme, e si scontreranno con i nostri personaggi moderni. È una celebrazione di tutto ciò che Michael Crichton ha creato, e ciò che Steven Spielberg ha creato, e ciò che gli altri registi hanno contribuito a creare nel corso degli anni. Mi sentivo davvero come se fosse un'opportunità per riunire tutti e, si spera, chiarire perché abbiamo raccontato questa storia per così tanto tempo. Questo è ciò di cui si trattava davvero".



In un'altra intervista, Trevorrow ha spiegato perché ci teneva a riportare in scena Dern, Neill e Goldblum: "Questo è il film che aspettavo di fare dall'inizio. È quello su cui abbiamo lavorato negli ultimi due film. Faceva davvero parte di una storia più ampia. E penso che le persone potrebbero sottovalutare le dimensioni e l'importanza dei personaggi di Laura Dern e Sam Neill e Jeff Goldblum in questo film. È davvero un insieme, e questo include la capacità di prendere questi amati personaggi e capire come interagiscono tra loro nel contesto di un mondo che non abbiamo mai visto prima. È molto eccitante per me. Mi sto divertendo molto".



Date un'occhiata alla prima immagine di Jurassic World Dominion che verrà distribuito nelle sale il 10 giugno 2022.