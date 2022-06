Jurassic World Dominion, Isabella Sermon: 'non ha avuto nessuna pressione'

Dopo ben quattro anni dall'ultimo capitolo, Jurassic World ha scelto di fare ritorno con il terzo film della saga. Dominion, arrivato da pochissimo nelle sale italiane, ha visto il ritorno dei personaggi della vecchia e della nuova trilogia.

Tra questi c'è Isabella Sermon, che ha fatto il suo debutto cinematografico e nel franchising a 12 anni in Fallen Kingdom del 2018, nel ruolo di Maisie Lockwood. Ecco le parole dell'attrice, che ha parlato con ComicBook.com del suo personaggio.

"Oh, è stata una sorta di benedizione per me perché sento che, specialmente quando sono riuscita a ottenere il ruolo di Maisie, una delle cose che mi è piaciuta così tanto di lei è stata che è un po' simile a me, a parte la cosa del clone. Non sono un clone", ha scherzato Sermon. "E ho pensato che fosse davvero una grande esperienza poter vedere questo personaggio crescere, ma anche guardare me stessa crescere con lei. Quindi, per ora, è davvero divertente per me tornare indietro e guardare Fallen Kingdom perché sembro molto più giovane".

Nel nuovo capitolo della saga, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Jurassic World Dominion, Maisie è la forza trainante del film, quindi le è stato chiesto se avesse sentito qualche pressione durante la realizzazione della pellicola.

"Beh, voglio dire, ti aspetteresti molta pressione, ma in realtà non ce n'era. E penso che un'altra delle grandi cose del lavorare su Dominion sia stata l'ambiente confortevole, dove non avevo davvero nessuna pressione. Voglio dire, se avevo una domanda da fare, potevo farla. Se avevo bisogno di aiuto, potevo chiederlo. E sì, penso sia stato qualcosa di davvero fantastico non sentire davvero nessuna pressione. Voglio dire, guardandomi indietro, probabilmente dovrei averne un po'. "

Per concludere, vi ricordiamo che per ora Jurassic World Dominion ha il punteggio più basso del franchise su Rotten Tomatoes.