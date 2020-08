Jurassic World: Dominion, l'impressionante cifra sborsata per le misure di sicurezza

Jurassic World: Dominion è uno dei primi blockbuster di Hollywood ad essere tornato regolarmente in produzione dopo il lungo stop causato dalla pandemia, ma per farlo Universal Pictures ha dovuto affrontare l'importante questione legata alla sicurezza.

Secondo quanto riportato dal New York Times, che ha da poco diffuso alcune immagini dal set di Jurassic World 3, per garantire la sicurezza necessaria allo svolgimento delle riprese lo studio ha speso ben 9 milioni di dollari: tra le altre cose, il budget è stato utilizzato per affittare un intero hotel per 20 settimane e acquistare 18.000 test.

Le oltre 750 persone della troupe sono state divise in due gruppi: chi non ha bisogno di partecipare attivamente alle riprese e chi invece è considerato "essenziale" per il lavoro sul set, in quanto deve stare a stretto contatto con i membri del cast e gli altri addetti ai lavori. Questi ultimi vengono sottoposti al test tre volte a settimana. La produzione ha inoltre istallato 150 disinfettanti per le mani in giro per il set per tutto il cast e la troupe.

Diretto da Colin Trevorrow, lo ricordiamo, il film è ancora previsto per giugno 2021. Intanto, Laura Dern e Sam Neil hanno confermato il loro ritorno sul set di un capitolo della saga.