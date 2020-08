Jurassic World: Dominion, Ian Malcolm di Jeff Goldblum avrà un ruolo importante nel film

Jurassic World: Dominion è stato il primo blockbuster di una certa rilevanza a tornare sul set dopo il lungo lockdown causato dalla Pandemia da Coronavirus, primato che è costato a Universal un'esorbitante cifra per tenere al sicuro crew e attori, e finalmente la lavorazione continua senza grandi intoppi.

Con le riprese in corso, Jeff Goldblum è tornato recentemente a parlare del suo ritorno nella saga nei panni di Ian Malcolm, già visto in un breve cameo in Jurassic World: Il regno distrutto, dicendo che questa volta "avrà una parte molto più sostanziosa", rivelando:



"In questo momento siamo ancora in quarantena in Inghilterra perché stiamo girando Jurassic World: Dominion. Siamo qui da circa un mese e personalmente resterò in zona fino alla fine di ottobre, girando con Laura Dern, Sam Neill, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard".



Dalle sue parole, il fatto che dovrà girare da qui a ottobre significa che il suo ruolo nel film sarà decisamente più significativo del precedente, esattamente come per gli altri membri del cast.



In arrivo nelle sale a giugno 2021, il film vedrà anche il ritorno di altri volti storici di Jurassic Park, come ad esempio Sam Neil e Laura Dern. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alle anticipazioni sul ritorno nell'Isola di Sorna condivise dal regista Colin Trevorrow nei giorni scorsi. Intanto, hanno raggiunto il set anche Sam Neil e Laura Dern.