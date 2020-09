Jurassic World: Dominion, Ian Malcolm è ancora fondamentale: le parole di Jeff Goldblum

Jurassic World tornerà al cinema con un sequel, Jurassic World: Dominion, e oltre al cast recente con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, ci saranno anche veterani come Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, comparso brevemente anche in Jurassic World: Il regno distrutto. Tre ritorni intorno ai quali è cresciuta l'attesa dei fan per il film.

Jeff Goldblum, intervenuto a Couch Surfing su People TV, ha spiegato perchè il personaggio del matematico Ian Malcolm sia ancora così importante per il franchise:"Ci sono cose di cui parla il mio personaggio, di cui ha sempre parlato. La fragilità della nostra specie e la cooperazione globale necessaria, le basi scientifiche necessarie e l'uso etico della scienza necessario per unirci nella fiducia e nella connettività come famiglia. E per raggiungere il nostro potenziale e fare del bene da soli con questo glorioso pianeta".



La produzione di Jurassic World: Dominion era iniziata nelle prime settimane del 2020, per essere poi interrotta a causa della pandemia di COVID-19. Da poco tempo i lavori sono ripresi ai Pinewood Studios di Londra con importanti protocolli di sicurezza in atto.

"Siamo diretti, in circa una settimana e mezza, tutti noi, verso l'Inghilterra, dove ci sono protocolli a bizzeffe. Saremo molto al sicuro, penso. E gireremo Jurassic World... Ci hanno dato 109 pagine. Hanno investito tutto il loro cuore, la loro anima e un sacco di soldi per assicurarsi che fossimo al sicuro. Saremo tutti in quarantena in una specie di bolla, tutta la troupe e tutto il cast" ha dichiarato Goldblum riguardo alle misure di sicurezza sul set.

Su Everyeye trovate un approfondimento su Jurassic World: Dominion e la recensione di Jurassic World: Il regno distrutto.