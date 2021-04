Jurassic World: Dominion, guardate il selfie di Sam Neill e Jeff Goldblum a Sydney!

Alan Grant e Ian Malcolm di nuovo insieme. Le star di Jurassic Park, Sam Neill e Jeff Goldblum sono comparse in un selfie scattato a Sydney e pubblicato da Neill sul suo account Instagram. I due attori sono grandi amici e presto li rivedremo insieme negli iconici ruoli del franchise creato da Steven Spielberg nel film Jurassic World: Dominion.

Come al solito Sam Neill ha utilizzato la sua consueta ironia per commentare la foto, scrivendo questa didascalia:"Jeff Goldblum avvistato ieri con una guida turistica economica a Sydney".

In queste settimane nel continente oceanico si stanno svolgendo le riprese di Thor: Love and Thunder, film nel quale Sam Neill tornerà per un cameo, come accaduto in Thor: Ragnarok.



Chissà che anche Jeff Goldblum non possa tornare nel ruolo del Gran Maestro, interpretato proprio nel precedente capitolo diretto da Taika Waititi.

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono cominciate nel gennaio 2021.

La certezza è che rivedremo Sam Neill nel ruolo del paleontologo Alan Grant e Jeff Goldblum nel ruolo del matematico esperto della teoria del caos Ian Malcolm in Jurassic World: Dominion, al fianco di Laura Dern nel ruolo di Ellie Sattler.

Chissà se Sam Neill ha esagerato nel dire che è stato girato un film da sei ore. In ogni caso il nuovo capitolo di Colin Trevorrow è molto atteso, soprattutto dopo la difficile annata per il settore cinematografico causata dalla pandemia di COVID-19.

Secondo quanto dichiarato da Sam Neill, la pandemia avrebbe unito il cast di Jurassic World: Dominion, girato proprio nel 2020, in un periodo complicato per tutto il mondo.